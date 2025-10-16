Ипотека в Омске поставила новый рекорд

Объем зарегистрированных ипотек увеличился на 8 % за месяц. В основном заявки касались вторичного рынка жилья.

GigaChat В Управлении Росреестра по Омской области рассказали о статистике за сентябрь 2025 года, согласно которой число поступивших заявлений на проведение учетно-регистрационных действий составило 23 827. Это на 4 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Наиболее популярной среди жителей Омской области стала услуга регистрации права собственности, которую запрашивали 15 441 раз. Заявлений о кадастровом учете подано значительно меньше – всего 6650 случаев, что почти в 2,3 раза ниже уровня запросов на право собственности.

Кроме того, отмечен существенный прирост объема операций по ипотеке. Количество зарегистрированных ипотек выросло на 8 % относительно предыдущего месяца, превысив значение в 1334 случая. Из них электронными оказались 72 % заявок (959 шт.).

– Спрос на ипотеку в Омской области в этом году, как и в предыдущие годы, увеличивается начиная с мая. Так, в мае 2025 года выдано 972 ипотечных займа для приобретения объектов на вторичном рынке недвижимости, в сентябре – 1334 ипотечных займа, что в 1,4 раза больше, чем в мае. Такой скачок на фоне снижения активности на первичном рынке недвижимости можно связать с реализуемыми в Омской области ипотечными программами, в том числе с выдаваемыми гражданам жилищными сертификатами для приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья. Благодаря этому сегмент вторичного рынка жилья является без преувеличения фундаментальным, – рассказал член Общественного совета при Управлении Росреестра по Омской области Илья Васильчук.

Вместе с тем наблюдается снижение активности покупателей новостроек: число зарегистрированных договоров долевого участия снизилось на 3 % относительно рекордного показателя августа (379 ДДУ).

