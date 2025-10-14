В Омске спрогнозировали обрушение цен на квартиры

В последнем месяце осени цены могут снизиться до 4 % в зависимости от типа квартиры.

GigaChat

Эксперты ожидают, что в ноябре стоимость вторичного жилья в России может уменьшиться на 1–2 % по сравнению с октябрем. Об этом заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в интервью изданию «Газета.Ru».

Основной причиной падения цен называется высокий уровень ключевой ставки Центрального банка России, составляющий 17 %. Из-за высоких ставок ипотека становится недоступной для значительной доли потенциальных покупателей.

– В ноябре 2025 года на рынке жилой недвижимости России прогнозируется углубление стагнации. Ключевым фактором остается высокая ключевая ставка ЦБ, которая на данный момент составляет 17 % и делает ипотеку недоступной для большинства покупателей. На вторичном рынке ожидается наиболее заметное снижение цен из-за практически полного отсутствия спроса, поддерживаемого льготами. По сравнению с предыдущими осенними месяцами, в ноябре прогнозируется ускорение снижения цен. Если в сентябре – октябре наблюдалась стагнация (изменение в пределах –0,5 %), то в ноябре средние цены могут снизиться на 1–2 %, – сказал Трепольский.

По его словам, прогнозируемое снижение цен распространяется неравномерно по разным категориям жилья. Однокомнатные квартиры потеряют в цене не больше 1 %, двухкомнатные – около 1,5–2 %, трехкомнатные и более крупные квартиры – до 4 %.

На первичном рынке, напротив, официальных изменений цен не ожидается, отметил Трепольский. Однако застройщики, стремясь привлечь клиентов, предложат скрытые бонусы и акции.

– Заявленные цены в прайс-листах практически не изменятся, показав динамику в пределах от –0,2 до +0,3 %. Застройщики будут избегать прямого демпинга. Реальная стоимость покупки будет ниже за счет маркетинговых инструментов. Например, субсидирование ипотечной ставки может снизить ежемесячный платеж на 15–20 %, а акции вроде «отделка в подарок» или «паркинг за полцены» могут давать реальную выгоду покупателю в размере 5–12 % от стоимости квартиры. Суммарный размер таких «неценовых» скидок может достигать 15 % от официальной цены, – добавил эксперт.

Еще одной тенденцией ноябрьского рынка станет увеличение разницы в стоимости между новыми квартирами и жильем на вторичном рынке. Разрыв уже составляет около 50–60 %, и эксперты предполагают, что он вырастет еще на 2–3 процентных пункта.

Ранее риелтор Наталья Кузнецова рассказала «Омск-информу», какую вторичную недвижимость раскупают чаще всего.