Не одно поколение вырастет: омичи скупают квартиры в «сталинках» и хрущевках

Эксперт рассказала, какую вторичную недвижимость охотнее всего разбирают горожане.

В Омске активно строится новое жилье, которое, судя по всему, пользуется популярностью. Однако не стоит забывать и о вторичном рынке жилья.

Риелтор Наталья Кузнецова рассказала «Омск-информу», какими типами многоэтажек застраивался город. И какую вторичную недвижимость раскупают чаще всего.

Дома-«лего»

Доподлинно известно, что самым старым каменным зданием Омска является дом на улице Победы, 5. Он тоже когда-то был жилым и принадлежал самому генерал-инженеру Ивану Шпрингеру – коменданту Второй Омской крепости. Год постройки у него 1768-й.

В основной массе дома в городе возведены в ХХ веке – с 1945 по 1991 год. По данным сервиса «Яндекс.Недвижимость», это 79 % от всего, что построено в городе.

Еще один сервис, Домофонд.su, опубликовал данные по годам. Настоящий бум наблюдался в 1958 году, когда ввели в эксплуатацию рекордное количество домов – 233, всего два удалось построить в 1931 году. Число многоэтажек, возведенных в Омске после 1991 года, составляет 1213.

– Строить в СССР было проще. По всей стране работали комбинаты железобетонных изделий, которые изготавливали стандартные блоки, из которых можно было легко, как «лего», и, главное, быстро собрать дом. Стоимость такого жилья была значительно дешевле, чем если бы стремились к уникальности. Граждане же вообще за него не платили, – говорит Наталья Кузнецова.

Для элиты и остальных

По домам можно отличить эпоху, в которой они строились. «Сталинки» появились во времена, когда пост генерального секретаря ЦК КПСС занимал Иосиф Сталин. Хоть и был политический строй коммунистическим, где все должны быть равны, но жилье делилось на номенклатурное и рядовое. Дома для советской элиты строили в каждом городе СССР, они были улучшенной планировки.

В духе монументальной советской архитектуры 1930-х годов в Омске возвели дом на ул. Дзержинского, 1. В нем четыре подъезда на 38 квартир, в которых насчитывается от двух до семи комнат. Строился для крупных городских партийных и хозяйственных руководителей и ученых.

– И сейчас есть спрос на такое жилье, привлекают высокие потолки, раздельные комнаты. Но мне кажется, что «Пешеходный Любинский» конкретно для жильцов этого дома был не в радость, – говорит риелтор. – Центр – это всегда шумно из-за городских мероприятий.

Интересно, что первые этажи таких домов изначально не предназначались для жилья. Открывались книжные магазины, кожгалантереи, меха и ткани. Так выглядит, например, микрорайон вдоль улицы Богдана Хмельницкого.

Ненадежные хрущевки

Бум новоселий – это эпоха генсека Никиты Хрущева. С середины 1950-х стали строить хрущевки и в Омске. Площади однокомнатных квартир составляют 30 кв. м, двухкомнатных – до 45 кв. м. Санузел совмещен с ванной, кухни – 5–7 м. В наши времена такие квартиры комфортными не назовешь, но зато это хороший бюджетный вариант.

Проблемными оказались дома 335-й серии – это строения с неполным каркасом и облегченными стеновыми панелями. Главный их недостаток – отсутствие части несущих конструкций. В Омске таковых насчитывается 170 домов, строить их закончили в 1966 году.

К 1990-м они стали разрушаться, в 1991 году был принят закон о приватизации, по ст. 16, прежде чем предоставить право собственности, государство должно было отремонтировать дома. Но оно этого не сделало, кое-кто подал в суд и выиграл его. Такие многоэтажки стали потихоньку сносить года с 2017-го.

Попсовые омские серии

В Омске не прижился термин «брежневки», хотя они строились. У омичей на слуху дома омской серии, типовые пятиэтажки, возведенные с 1985 по 2000-е гг. «Ленинградки» – девятиэтажные панельные дома – начали строиться в 1985 году на Левобережье, они в ходу до сих пор.

– Покупают омские серии хорошо. Но их мало, а цена выше, чем та же «ленинградка». Хрущевки и «сталинки» тоже берут неплохо, а брежневских серий у нас практически нет, – уточнила специалист. – Все зависит от цены, этажа. Изолированные комнаты берут лучше. Есть требования к кухне, чтобы она была большая.

Что касается этажности, то в Омске это связано с разнообразными условиями и географией возведения зданий.

1-этажных – 523,

2-этажных – 881,

3-этажных – 431,

4-этажных – 261,

5-этажных – 2721,

6-этажных – 89,

7-этажных – 21,

8-этажных – 19,

9-этажных – 883…

Самый высотный многоквартирный дом имеет 24 этажа.

Любопытный факт, в Омске многоквартирные дома отличаются не только этажностью, но и количеством подъездов.

1 подъездные – 672,

2 подъездные – 1016,

3 подъездные – 584

4 подъездные – 1529

1529 5 подъездные – 296,

6 подъездные – 724…

Три многоквартирных дома имеют 19 подъездов.

– Недвижимого наследия в Омске так много, что еще не одно поколение вырастет в «сталинках» и хрущевках, – считает Наталья Кузнецова.

Ремонт мостов спутал карты

В современных жилых домах спроектированы просторные кухни-гостиные, места для хранения, мастер-спальни с собственным санузлом, как правило, их два в квартире, выделенные зоны для работы.

Современные монолитные и монолитно-кирпичные дома строят по индивидуальным проектам, хотя типовые серии тоже попадаются, но в эконом-секторе. В каждой квартире есть остекленная лоджия, во многих – эркеры.

– Левый берег был популярен, но ремонты мостов спутали все карты. Нефтяники – традиционно высокий спрос, Октябрьский округ расширяется. Особо предпочтений нет, обычно ищут новое жилье там же, где жили. Сейчас дворы изолированы, такие выбирают семьи с детьми. Также в городе появится новый вид жилья – урбан-виллы, когда есть отдельный выход во двор из квартиры, – подчеркнула Кузнецова.

Как явствует из рассуждений эксперта, в Омске при покупке вторичной недвижимости все же побеждает транспортная доступность и насыщенная инфраструктура: садики, школы, спортсооружения. Лучше, если рядом будет сквер. А тип и время постройки дома не слишком имеет значение.