·Происшествия

В Омской области простились с погибшим на СВО бойцом

Церемония прощания прошла на родине сельчанина.

В селе Юрьево Омской области местные жители простились со своим земляком Анатолием Желондовским. Церемония прошла вчера, 15 октября.

Гвардии рядовой отдал жизнь, выполняя свой воинский долг в зоне специальной военной операции.

– В траурной церемонии, пронизанной скорбью и почтением к героизму, участвовали родные, друзья и все, кто знал Анатолия. Он навечно останется в сердцах земляков как герой, отдавший самое дорогое – жизнь – ради исполнения возложенных задач, – говорится в сообщении администрации Юрьевского сельского поселения.

Каких-либо подробностей о жизни Анатолия не сообщается.

Напомним, что сегодня, 16 октября, жители Знаменского района Омской области простятся с погибшим на СВО Андреем Хелиным.

Мария Филимонова