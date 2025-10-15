Омск-Информ
·Общество

На СВО погиб молодой ефрейтор из Омской области

Уже завтра его похоронят в родной деревне.

Завтра, 16 октября, жители Знаменского района Омской области простятся с погибшим на СВО Андреем Хелиным. Церемония состоится в деревне Котовщиково около памятника воинам-землякам. Начало в 12:40.

Как сообщает районная администрация, 26-летний парень участвовал в специальной военной операции в звании ефрейтора. Он погиб в бою 11 июня 2025 года.

