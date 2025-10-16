Тоскующим по троллейбусу омичам вернули популярный маршрут

Недовольных жителей поселка Солнечного услышали и пустили им троллейбус.

В Омске изменится схема работы популярного автобусного маршрута № 7м. Напомним, что недавно созданный маршрут от нового микрорайона Зеленая Река до ж/д вокзала был образован из маршрута № 7 («Поселок Солнечный» – «Ж/д вокзал»).

Жители Солнечного были очень недовольны потерей важного для себя маршрута. Администрация города прислушалась к омичам и частично вернула троллейбус к прежней схеме движения. Теперь по утрам он будет ходить от поселка Солнечного и вечером от ж/д вокзала, сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Измененный график отправления троллейбуса:

– от пос. Солнечного до ж/д вокзала в 5:43, 6:04 и 6:17; – от ж/д вокзала до пос. Солнечного в 21:25 и 22:05.

В остальное время троллейбус будет следовать от ж/д вокзала до микрорайона Зеленая Река.

