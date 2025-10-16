По-другому никак: омичам объяснили черный дым из труб ТЭЦ-5

Густой черный дым было видно за километры.

vk.com/omsk_vk

Вчера, 15 октября, омичи с ужасом наблюдали черные клубы дыма, валящие из труб ТЭЦ-5. Шокированные жители «завалили» соцсети фотографиями и видео с коптящими небо трубами.

– ТЭЦ-5, что происходит? Весь день сегодня травят, – вот одно из сообщений в паблике «Омск ВК».

В ТГК-11, которой принадлежат омские ТЭЦ, заявили, что густой черный дым является следствием запуска котлов, работающих на мазуте.

– Темный дым из трубы ТЭЦ появляется только при растопке котлоагрегатов, которые работают на мазуте. Это технологическая особенность работы угольных ТЭЦ, она необходима для запуска оборудования, – заявили в АО «ТГК-11».

Также в компании сообщили, что без этого производственного этапа теплоэлектроцентраль не сможет производить ни электричество, ни тепло, а система фильтрации разработана специально с учетом специфики запуска котлов. Помимо этого, в ТГК-11 сообщили, что ТЭЦ-5 отапливает более половины Омска.

Ранее сообщалось, что омичей целый месяц травили опасной «химией». В омском воздухе специалисты зафиксировали превышения оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, сероводорода, аммиака и хлорида водорода.