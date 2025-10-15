Омичей целый месяц травили опасной «химией»

В сентябре горожане дышали аммиаком и другими вредными веществами.

Omskinform.ru

По данным Обь-Иртышского УГМС, в сентябре уровень загрязнения воздуха во всех округах Омска был повышенным. Горожане дышали оксидом углерода (Советский и Центральный), оксидом азота (Советский и Ленинский), диоксидом азота (Центральный, Советский и Ленинский), сероводородом (Центральный, Кировский, Советский и Ленинский), аммиаком (Советский) и хлоридом водорода (Кировский).

Как отмечают синоптики, погода не способствовала рассеиванию выбросов 1–9, 13–20, а также 29 и 30 сентября. В основном выбросы накапливались в утренние и вечерние часы.

Ранее сообщалось, почему омские ТЭЦ не переходят на более экологичное топливо. Заместитель технического директора АО «ТГК-11» заявил, что для этого нет технической возможности.