Стало известно, кому из омичей повысят пенсии в ноябре

Выплаты будут удвоены автоматически.

В ноябре некоторых омичей ждет повышение пенсий. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, пенсионерам, которым в октябре исполнилось 80 лет, автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии. Вместо привычных 8907,70 рубля они станут получать уже 17 815,40 рубля.

– Если за пенсионером официально оформлен уход, к его страховой пенсии добавляется ежемесячная надбавка в размере 1314 рублей, а к государственной пенсии – 1377 рублей. Аналогичная надбавка действует для инвалидов первой группы, независимо от возраста, если инвалидность установлена официально, – сказал депутат в комментарии агентству «РИА Новости».

Отдельная группа пенсионеров, покинувших рабочие места в октябре, с наступлением ноября обретут право на полный размер пенсионных выплат, прошедших очередную индексацию. В среднем прирост пенсий составит от полутора до трех тысяч рублей.

– Также перерасчет традиционно проводится для летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Эти выплаты пересматриваются ежеквартально – в феврале, мае, августе и ноябре – в зависимости от накопленных страховых взносов и продолжительности спецстажа, – пояснил парламентарий.

Говырин также отметил, что дополнительная индексация касается и военных пенсионеров: с октября их пособия выросли на 7,6 %, доведя среднюю пенсию до уровня 40–45 тыс. рублей.

