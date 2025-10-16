Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Губящий машины столетний особняк в Омске будут охранять

Объект культурного наследия находится в центре города.

Министр культуры Омской области подписал указ об утверждении предмета охраны культурного объекта «Дом врача А. М. Лейбовича 1900-х гг.». Столетний дом находится в центре Омска по адресу: улица Лермонтова, 39.

Согласно документу, будут охраняться внешний и внутренний облик объекта культурного наследия.

– Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом врача А. И. Лейбовича», 1900-е гг., – сказано в тексте указа.

Напомним, что во время ремонта здания в апреле рухнули строительные леса. Упавшая конструкция повредила стоящие рядом машины.

1278
·Общество

Губящий машины столетний особняк в Омске будут охранять

Объект культурного наследия находится в центре города.
Omskinform.ru

Министр культуры Омской области подписал указ об утверждении предмета охраны культурного объекта «Дом врача А. М. Лейбовича 1900-х гг.». Столетний дом находится в центре Омска по адресу: улица Лермонтова, 39.

Согласно документу, будут охраняться внешний и внутренний облик объекта культурного наследия.

– Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом врача А. И. Лейбовича», 1900-е гг., – сказано в тексте указа.

Напомним, что во время ремонта здания в апреле рухнули строительные леса. Упавшая конструкция повредила стоящие рядом машины.

1278