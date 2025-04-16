Омск-Информ
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·Происшествия

Обстоятельства инцидента выясняют полицейские.
В центре Омска, около дома № 39 на улице Лермонтова, обрушились строительные леса. Как сообщает «СуперОмск», конструкция при падении повредила припаркованные неподалеку машины. На месте работают полицейские.
На данный момент последствия падения строительных лесов устранили (на фото).
Здание по адресу: улица Лермонтова, 39, является объектом культурного наследия регионального значения. «Дом врача А. М. Лейбовича 1900-х гг.» (так называется объект) сейчас ремонтируют.
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·Происшествия

Обстоятельства инцидента выясняют полицейские.
В центре Омска, около дома № 39 на улице Лермонтова, обрушились строительные леса. Как сообщает «СуперОмск», конструкция при падении повредила припаркованные неподалеку машины. На месте работают полицейские.
На данный момент последствия падения строительных лесов устранили (на фото).
Здание по адресу: улица Лермонтова, 39, является объектом культурного наследия регионального значения. «Дом врача А. М. Лейбовича 1900-х гг.» (так называется объект) сейчас ремонтируют.
1176