В Омске уже два месяца не могут открыть заново построенную гимназию

Родители учеников жалуются на то, что работы остановились.

vk.com, Юлия Букеева

Гимназию № 88 в Омске так и не открыли после капремонта. Несмотря на то что власти обещали завершить все работы к 1 сентября, дети так и не начали там учиться.

– Всех обнадежили, 1 сентября в родную школу пойдем, документы забрали, но как обычно… Объект высокой готовности, но уже на протяжении двух месяцев стройка затихла, – рассказал один из местных жителей.

В мэрии на это ответили, что по причине большого объема строительных работ завершить капремонт здания не успели. Это планируют сделать к концу года.

Напомним, в 2020 году гимназию закрыли после участившихся случаев обрушения штукатурки. В 2022 году начался ремонт, но работы приостановили. Позже здание решили снести и построить практически заново. Прежним остался лишь фундамент.