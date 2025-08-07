Мэр Сергей Шелест объявил график приема документов.

Гимназия № 88 на улице 3-я Транспортная в Октябрьском округе Омска возобновляет работу после завершения капитального ремонта. Набор учащихся начнется с 12 августа. Мэр Омска Сергей Шелест объявил график приема документов.

До 22 августа включительно документы примут у тех, кто ранее учился в гимназии, а также у жителей закрепленных территорий. С 25 августа стартуют зачисления оставшихся свободных мест.

Родители могут подавать документы тремя способами: онлайн через портал «Госуслуги», почтой заказным письмом с уведомлением или лично посетив школу по адресу: ул. 6-я Линия, 178 (с 12 по 22 августа: понедельник – пятница с 9:00 до 19:00, обед с 13:00 до 14:00; суббота с 10:00 до 13:00. С 25 августа: понедельник – пятница с 15:00 до 19:00).

За гимназией прикреплены дома по следующим адресам:

ул. 1-я Военная, 5а, 7, 7/1, 7/2;

ул. 6-я Линия, 180, 182, 187, 191, 193;

ул. 7-я Линия, 190, 190/2;

ул. 8-я Линия,180, 184, 186, 188, 190, 198, 198/2, 215, 217, 219;

ул. 2-я Транспортная, 12, 16;

ул. 3-я Транспортная, 4/2, 7а, 9, 11, 13, 19, 21;

ул. 4-я Транспортная, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15;

ул. Богдана Хмельницкого, 216, 220, 222, 228, 230, 232, 234, 238.

туп. Иркутский, 1а.