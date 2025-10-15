В Омске решили разобраться с вывесками на зданиях

Размеры вывесок будут зависеть от этажности зданий, их назначения и места установки конструкций.

Омские власти планируют изменить требования для вывесок на фасадах зданий. Как сообщается в проекте, опубликованном на сайте мэрии, максимальная высота вывесок на фасадах многоквартирных домов должна быть 0,5 м, а длина не должна выходить за пределы занимаемых помещений.

Максимальная высота вывесок на фасадах нежилых зданий составит 1 м. Ограничение по длине такое же, как для жилых домов. На объектах культурного наследия разрешат вывески высотой 0,3 м.

Вывески с перечнем товаров или услуг, режимом работы не должны превышать 0,6 м в высоту и 0,4 м в длину. Максимальная высота фасадного указателя с адресом – 0,2 м. Длина будет зависеть от количества букв с учетом визуальной соразмерности.

В проекте также говорится, что высота информационного панно застройщика не может превышать 3 м. Длина определяется размером забора.

Размеры крышных вывесок будут зависеть от этажности здания: не более 1,5 м для 1–2-этажных, не более 2 м для 3–4-этажных, не более 3 м для 5-этажных, не более 5 м для домов с большим количеством этажей. Длина не должна превышать длину фасада здания.

Ранее мэрия опубликовала проект дизайн-кода Омска.