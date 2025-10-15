Омск-Информ
В Омске появится еще одна «дорога за миллиард»

Расширение улицы Малиновского обойдется бюджету в круглую сумму.

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты обсудили реконструкцию улицы Малиновского на участке от проспекта Королева до Красноярского тракта.

Реконструкция дороги планируется в 2026–2027 годах. Объект протяженностью 1,4 км расширят с двух до четырех полос. Вдоль проезжей части появятся тротуары и велодорожки. Проект также предусматривает строительство ливневой канализации. Стоимость работ оценили в 840,5 млн рублей. Кроме того, бюджету придется компенсировать ресурсоснабжающим организациям переустройство сетей.

Еще около девяти миллионов рублей будет потрачено на выкуп земельного участка, принадлежащего «Заводу сборного железобетона № 6».

– Так и не удалось договориться с ними, поэтому мы запустили процедуру муниципального изъятия. Около 9,1 млн рублей этот участок стоит, – сообщил директор омского департамента строительства Александр Маер.

Сколько времени займет процесс изъятия, неизвестно. Решение будет принимать суд.

Добавим, что забор, который ранее мешал реконструкции дороги по улице Малиновского, уже снесли.

