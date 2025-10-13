Расширению дороги на Малиновского в Омске мешает 30-метровый забор

Важную для Советского округа дорогу планируют расширить до 4 полос.

Яндекс.карты

В Омске продолжается подготовка к реконструкции автомобильной дороги по улице Малиновского – от проспекта Королева до Красноярского тракта. Дорогу протяженностью около полутора километров хотят расширить до 4 полос.

При проведении работ предусмотрено переустройство существующих инженерных коммуникаций, вынос или снос объектов, которые мешают работам. Один из таких – 29-метровый кирпичный забор, сообщает портал «СуперОмск». Забор является пристройкой к одному из коттеджей на улице 5-й Крайней. Он появился из-за того, что на соседнем земельном участке постоянно сбрасывали мусор. Решением суда хозяев забора обязали снести объект.

Добавим, что при реконструкции дороги предусмотрено обустройство пешеходных тротуаров, двухрядное наружное освещение, устройство ливневой канализации, благоустройство и озеленение территории, строительство светофорных объектов.

Когда непосредственно стартуют работы, неизвестно.