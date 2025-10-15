Распродажа крупного лифтового завода в Омске оказалась чьим-то перфомансом

Конкурсный управляющий Иван Климентов назвал информацию о скидках при реализации имущества недостоверной.

Банкротство омского завода «Сиблифт», начавшееся в марте 2023 года из-за полумиллиардного долга, вышло на новый виток. Сейчас компания находится в стадии распродажи имущества.

В октябре прошлого года появилось объявление о реализации сборочного цеха с полным пpoизводcтвeнным циклoм площадью около 700 кв. м, а также земельного участка в 7,8 гектара за 370 млн рублей. А в конце 2024 года года на торги официально выставили 2200 единиц имущества за полмиллиарда рублей. Судя по всему, желающих приобрести позиции не нашлось.

Спустя год конкурсный управляющий предприятия-банкрота Иван Климентов сделал заявление, что информация о продаже завода за 370 млн рублей является фиктивной. И размещена в интересах неизвестных лиц.

– Конкурсный управляющий, как лицо, уполномоченное судом на проведение процедуры банкротства, в соответствии с законодательством Российской Федерации, не причастен к указанной публикации. Мотивы и цели лиц, осуществивших публикацию, находятся вне ведения конкурсного управляющего, – заявил Климентов.

Цель перфоманса заинтересованных лиц пока непонятна.

Завод «Сиблифт» открылся в 2005 году. В числе учредителей были НПО «Мостовик», его директор Олег Шишов, главный инженер (а в дальнейшем – мэр Омска) Вячеслав Двораковский и еще несколько физических лиц.

В 2017 году предприятие обанкротилось. На его базе создали компанию «ПФК Сиблифт». В 2023 году разорилась и эта организация.