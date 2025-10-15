Все сломано: названа реальная причина нехватки автобусов в Омске

На техническом обслуживании постоянно находятся до 12 % автобусов, троллейбусов и трамваев.

omskinform.ru

В департаменте транспорта Омска рассказали о численности общественного транспорта в городе. По состоянию на 1 октября, на балансе «Пассажирского предприятия № 8» числится 497 автобусов различного класса, сообщили в городском департаменте транспорта. При этом 10–12 % подвижного состава постоянно находятся на ремонте или на техническом обслуживании.

– Перечень неисправностей достаточно обширен, но в основном это неисправности, связанные с ходовой частью, двигателем и электрооборудованием, – сообщает «Город55» со ссылкой на дептранс.

Отмечается, что за последние пять лет общая численность автобусов уменьшилась на 28 единиц, с 525 до 497 штук. Однако транспортные средства стали более современными и удобными для пассажиров.

Что касается электрического транспорта, то парк омских троллейбусов насчитывает 167 единиц, а трамваи представлены 77 машинами. Пять лет назад ситуация выглядела иначе: было 95 трамваев и всего 135 троллейбусов.

Доля электрического транспорта, находящегося в обслуживании, также колеблется в пределах 10–12 %. Например, на минувшей неделе, 8 октября, на ремонте находились 15 троллейбусов и восемь трамваев. Ломается транспорт чаще всего из-за проблем с ходовой частью и электрооборудованием.

Напомним, что недавно кондукторов трамваев и троллейбусов решили «озеленить». Им сделают новую униформу за 6,5 млн рублей.