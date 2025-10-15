Оригинально: мобильный интернет в Омске начали «раздавать» по часам

Жители нескольких улиц в Чкаловском поселке могут выйти в интернет лишь в определенное время.

GigaChat

В одном из районов Омска начали «выдавать» интернет по расписанию. Закономерность обнаружилась в Чкаловском поселке, расположенном в Октябрьском округе Омска.

Появление устойчивого сигнала связи заметили в определенный временной промежуток – с 18 до 22 часов. Это происходило последовательно в течение пяти дней начиная с четверга, 9 октября, сообщает «СуперОмск». Местные жители смогли выйти в интернет на улицах Товстухо, Петра Осминина, Ермолаева, Космическом проспекте и Романенко.

Примечательно, что стабильный интернет доступен не всем, а лишь периодически возникает у некоторых операторов.

Напомним, в Омске продолжаются ограничения мобильного интернета, введенные в начале июня из соображений безопасности. Сроки восстановления устойчивого сигнала пока неизвестны.

Ранее омичам рассказали о 400 точках в городе, где можно поймать работающий интернет.