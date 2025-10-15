В Омске с бешеной скоростью раскупают квартиры

Средний срок экспозиции жилья в городе составил всего 96 дней.

GigaChat

Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» обнародовали данные о сроках экспозиции квартир на вторичном рынке недвижимости. За последнее время он увеличился на 0,8 % и достиг 109 дней, сообщает ТАСС.

При этом в крупных городах наблюдается противоположная тенденция сокращения времени экспозиции. Так, в Уфе срок экспозиции сократился на 7 % и составил 120 дней, в Волгограде – на 6 % (до 130 дней), в Санкт-Петербурге – на 4 % (до 112 дней), в Ростове-на-Дону – на 3 % (до 124 дней), в Москве – на 3 % (до 101 дня).

Омск занял выгодную позицию по скорости продажи недвижимости. Средний срок экспозиции жилья в городе составил всего 96 дней, уступая только Перми (83 дня) и Челябинску (94 дня). Екатеринбург почти вошел в тройку лидеров с показателем 96 дней.

Ранее эксперты спрогнозировали обрушение цен на квартиры.