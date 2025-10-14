Омск-Информ
В Омске глубоко пожилой водитель легковушки сбил школьника

Пострадавшему ребенку потребовалась помощь медиков.

Сегодня, 14 октября, в 15:10 часов в Ленинском округе Омска произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как установили сотрудники полиции, 80-летний водитель автомобиля «Иж-Ода», двигаясь по Сибирскому проспекту, возле дома № 12 совершил наезд на мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшему 11-летнему школьнику потребовалась медицинская помощь. По факту инцидента началась проверка.

Ранее сообщалось, что на омской трассе молодой водитель на иномарке насмерть сбил пешехода.

