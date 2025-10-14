Омск-Информ
На омской трассе молодой водитель на иномарке насмерть сбил пешехода

Мужчина скончался на месте ДТП.

Вчера, 13 октября, в Исилькульском районе Омской области произошла крупная автомобильная авария, закончившаяся гибелью человека. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в дежурную часть поступило в 20:45.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель автомобиля «Тойота-Рав 4» двигался по дороге Называевск – Исилькуль и в районе 69-го километра столкнулся с пешеходом, который двигался по проезжей части в попутном с автомобилем направлении.

Пострадавший 31-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

