«Все заряжены»: Сопин ждет мощной игры «Авангарда» против «Трактора»

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал предстоящий выездной матч против челябинского «Трактора», который пройдет сегодня, 14 октября. Прошлая встреча этих команд окончилась разгромным поражением «Авангарда» со счетом 1:5.
На ответную игру Сопин настроен оптимистично. Он уверен, что команду ждет успех.
– Ждем, что будет хорошая, активная игра. Неприятный результат был в прошлом матче, мы проиграли в Челябинске. Поэтому хотелось бы, чтобы этот матч складывался по-другому. Я думаю, ребята все заряжены, они готовятся. Ждем качественный хоккей для зрителей и положительный результат для своей команды, – цитирует Сопина «РБ Спорт».
Генменеджер добавил, что реванш за обидный проигрыш станет возможностью подтвердить силу и конкурентоспособность «Авангарда».
– Хочется каждый матч выигрывать. Тем более «Трактор» – это тоже топ-клуб из нашей конференции, наш конкурент. После того обидного поражения хочется сыграть достойно, – сказал Сопин.
Ранее защитник «Авангарда» Максим Лажуа заинтриговал омских болельщиков, назвав грядущую игру «совсем другой».