Погибшему на СВО омскому пастуху посвятили памятную доску

Александра также наградили орденом Мужества посмертно.

Сегодня, 14 октября, власти Москаленского района Омской области открыли мемориальную доску, посвященную погибшему на СВО местному жителю Александру Айметову. Доску разместили на стене Краснознаменской СОШ, в которой учился герой.

Александр Айметов родился в деревне Иткули Караидельского района Башкирской СССР 1 января 1977 года. Ребенком вместе с семьей переехал в село Красное Знамя Москаленского района Омской области. Окончил Краснознаменскую СОШ и Москаленскую муниципальную вечернюю школу. В школьные годы писал стихи. До участия в СВО был пастухом и сотрудником водоканала.

Мужчину призвали на военную службу в 2024 году. Он погиб в бою 27 апреля 2024 года. Награжден орденом Мужества посмертно. Ранее сообщалось, что с Александром простились в декабре прошлого года. Траурная церемония прошла на родине героя.

