Его призвали на военную службу в этом году.

Сегодня жители Москаленского района простились с погибшим на СВО односельчанином – рядовым 47-летним Александром Айметовым. Он был стрелком мотострелкового батальона и получил смертельное ранение 27 апреля.

– Айметов Александр Сергеевич был призван на военную службу для выполнения боевых задач по защите Родины от украинских фашистов в 2024 году, – сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия».

Александр Айметов родился в деревне Иткули Карандельского района Башкирской СССР. Ребенком вместе с семьей переехал в село Красное Знамя Москаленского района Омской области. Окончил Краснознаменскую СОШ и Москаленскую муниципальную вечернюю школу. В школьные годы писал стихи. До участия в СВО был пастухом и сотрудником водоканала.

У Александра остались два сына и дочь.