Омичам предлагают купить микроквартиру с унитазом на кухне за миллион

По словам владельца, рядом можно установить и душ.

Авито

В Омске выставили на продажу комнату в малосемейке общей площадью 12,6 кв. м. Недвижимость располагается на третьем этаже пятиэтажки на улице Семиреченской.

За крохотную спальню и кухню с унитазом владелец рассчитывает получить 1 050 000 рублей. Как сообщается в объявлении, рядом с унитазом есть отвод для установки душевой кабины прямо.

