Под Омском продают коттедж вместе с «куском» хвойного леса

Владелец хочет получить за него 37 млн рублей.

Циан

В коттеджном поселке «Тихая речка» в Омском районе выставили на продажу 2-этажный коттедж. За деревянный дом 2016 года постройки владелец просит 37 млн рублей.

На первом этаже дома располагаются кухня-гостиная, спальня/кабинет, кладовая под лестницей, котельная, санузел с ванной и терраса с качелями и выходом на улицу. На втором этаже есть спальня, детская, гостевая комната, холл, санузел с биде.

Циан

Дом продается вместе с участком площадью 20 соток, на котором растут сосны, ели, березы и осины. Территория вымощена брусчаткой. Есть спортивная площадка, гостевой домик с русской баней и гараж на два автомобиля.

Отметим, что коттеджный поселок располагается в 15 км от Омска по Сыропятскому тракту.

