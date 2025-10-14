Омичам могут вдвое увеличить пенсии

В Госдуму внесут законопроект о двукратном повышении социальных пенсий.

Группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым подготовила законопроект о двукратном повышении социальных пенсий. Его внесут на рассмотрение Госдумы. Документ предусматривает внесение изменений в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», сообщает ТАСС.

Согласно предложению, размер социальных пенсий для нетрудоспособных граждан будет увеличен в два раза:

Для мужчин в возрасте от 70 лет и женщин старше 65, инвалидов II группы, а также детей, потерявших одного родителя, пенсии вырастут с 5034 до 10 068 рублей.

Для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов – с 12 082 до 24 164 рублей.

Инвалиды I группы, инвалиды с детства II группы и дети, потерявшие обоих родителей, смогут рассчитывать на повышение с 10 068 до 20 137 рублей.

Размер пенсии инвалидов III группы предлагается увеличить с 4279 до 8558 рублей.

По словам Сергея Миронова, инициатива направлена не только на улучшение уровня жизни неработающих пенсионеров, но и на поддержку участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что повышение социальных пенсий укрепит финансовую базу для последующего увеличения дополнительных выплат ветеранам СВО.

