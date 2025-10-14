Власти предложили омичам торговаться за «красивые» номера

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») обратилась к вице-премьеру России Дмитрию Григоренко с инициативой организовать продажу красивых автомобильных номеров через систему электронных торгов.
– Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич, рассмотреть возможность запуска механизма официальной реализации регистрационных номеров с особыми сочетаниями посредством электронных торгов, с закреплением целевого использования поступающих средств на социальные нужды, – говорится в письме, сообщает «РИА Новости».
Согласно обращению, такое предложение направлено на борьбу с коррупцией, связанной с неофициальной продажей номерных знаков. Также инициатива позволит увеличить доходную часть федерального бюджета.
Полученные средства предполагается направить на оказание адресной помощи семьям участников специальной военной операции, семьям погибших военнослужащих, а также многодетным семьям.
