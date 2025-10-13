Омичам введут лимит на открытие банковских карт

Также планируется запуск специального сервиса, который позволит отслеживать все открытые карты в банках.

Omskinform.ru

С декабря этого года российские банки могут установить лимит на количество банковских карт, открытых на одного клиента. Как сообщает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, каждый россиянин сможет оформить максимум пять карт в одной финансовой организации и суммарно не более двадцати карт в разных банках.

Ранее рассматривалась возможность введения жестких ограничений до десяти карт, но впоследствии от этой идеи отказались, сообщают «Известия». Одновременно планируется внедрение специального сервиса, позволяющего клиентам отслеживать оформление новых карт и управлять ими онлайн.

Центробанк уже поддержал инициативу. Меры по ограничению карт призваны помочь в борьбе с мошенниками и дропперами – лицами, использующими банковские счета третьих лиц для сокрытия доходов криминального происхождения.