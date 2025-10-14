С первым снегом Омск начали активно готовить к Новому году

Городские фонтаны заиграют праздничными огнями.

Мэр Омска Сергей Шелест

Омск начали преображать к главному зимнему празднику. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что подготовка к встрече Нового года началась с монтажа праздничной иллюминации на фонтанах.

Как уточнил мэр, в одном из скверов работы уже закончились, а в других еще предстоит потрудиться.

– Накануне работы завершились в сквере Дзержинского. Также украсим гидротехнические сооружения на бульваре Победы, в скверах им. 30-летия ВЛКСМ и Первомайском, на Театральной площади и др., – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что в Омске начали украшать первую новогоднюю елку. А городские магазины уже заваливают новогодними игрушками.