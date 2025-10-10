Кони в городе: омские магазины начали заваливать новогодними игрушками

Символ 2026 года уже красуется на прилавках супермаркетов.

В магазинах и супермаркетах Омска начали продавать новогодние товары, при этом продавцы говорят, что в этом году старт дан раньше, чем в прошлом, дней на 7–10. Хотя пик продаж придется на декабрь, но рачительные хозяйки и офисные служащие уже начинают закупаться подарками за два с половиной месяца до праздника.

Среди покупок на первом месте атрибутика с символом года – Красной Огненной Лошади.

В первые дни продаж новогодних украшений горожане только присматриваются к ассортименту. Продавцы предлагают разные по форме и материалу елочные игрушки. Бывают стеклянные, пластиковые и картонные. На любой вкус и цвет.

Новогодняя мишура и дождик – традиционный атрибут украшения дома и офиса в Новый год, также популярностью пользуются бусы и фольгированные гирлянды. Их используют для декорирования елок.

Совсем скоро к ассортименту праздничного товара добавятся снежинки.

Тем временем у ТЦ «Континент» начали украшать елку. В прошлом году работы стартовали 17 октября. Так что и в этом смысле новогодняя пора-2025 пришла к нам раньше обычного.