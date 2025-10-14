Омич погиб в своем полыхающем доме

Огонь разгорелся на 100 «квадратах» жилья.

МЧС России по Омской области

Вчера, 13 октября, на улице Димитрова в Кировском округе Омска произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в МЧС России по Омской области.

В результате пожара сгорели и разрушились перекрытия потолков дома, внутренняя отделка и бытовые вещи. Огонь «хозяйничал» на площади около сотни квадратных метров. Для борьбы с возгоранием выехали 22 сотрудника МЧС на пяти единицах спецтехники.

Приехавшая на вызов бригада пожарных справилась с огнем за 40 минут, однако находящегося в доме мужчину спасти не удалось.

Ранее в МЧС рассказали, от чего чаще всего в Омской области происходят смертельные пожары. За этот год возгорания унесли жизни 69 человек.