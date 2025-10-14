Хватит курить: названа главная причина гибели омичей на пожарах

С начала года в Омской области от пожаров погибло 69 человек.

МЧС Омской области

С начала этого года пожары унесли жизни 69 омичей, сообщает региональное ГУ МЧС. Самой смертельной причиной пожаров стало неосторожное курение. Огонь, разгоревшийся от сигареты или окурка, унес жизни 17 человек. Не менее опасным является и неправильное обращение с огнем, которое стало причиной 16 смертей.

Смертельно опасными также являются электроприборы и печи. Из-за неисправностей или неправильной эксплуатации оборудования в пожарах погибли 23 человека.

В МЧС также отметили, что в октябре зарегистрированы уже пять случаев, повлекших гибель людей на пожарах. Ранее сообщалось, что пожар в частном доме в Омской области унес жизни двух женщин. Возгорание произошло из-за окурков, брошенных в пластиковое ведро.

Специалисты призывают жителей региона ответственно подходить к обеспечению противопожарной безопасности жилья, уделять особое внимание состоянию отопительных печей и правильному использованию электрических сетей, избегая их чрезмерной нагрузки.