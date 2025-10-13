Омск-Информ
·Происшествия

Бросали окурки в ведро: на пожаре в Омской области погибли две женщины

Выбраться наружу женщинам помешало быстрое распространение огня и дыма.

Утром в воскресенье, 12 октября, в райцентре Шербакуль произошел пожар, жертвами которого стали две местные жительницы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщили в следственном комитете, предварительно установлено, что накануне трое местных жителей, две женщины, 56 и 72 лет, а также 62-летний мужчина собрались в частном доме на улице Осипенко за распитием алкоголя. Во время застолья гости выбрасывали окурки в стоящее рядом пластиковое ведро.

Спустя некоторое время вспыхнул пожар. Одна из женщин находилась в бессознательном состоянии, вторая успела почувствовать дым и начала кричать, пытаясь вывести подругу наружу, однако женщинам покинуть дом помешало распространение огня и дыма. Мужчина смог выбраться самостоятельно.

Тела погибших обнаружены спустя несколько часов после инцидента. Предварительной причиной гибели стало сильное отравление угарным газом.

Для установления точной картины произошедшего тела потерпевших направлены на экспертизу.

