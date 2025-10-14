Омск-Информ
На месте ночного клуба в Омске откроется пафосный ресторан-«замок»

Площадь заведения – почти тысяча квадратных метров.

На месте некогда популярного омского ночного клуба «Атлантида» скоро откроется величественный ресторан «Танжирс Лаунж». Соответствующая вывеска уже установлена на фасаде здания.

Новое заведение откроется по питерской франшизе и будет самым крупным лаунж-рестораном сети в Сибири. Помещения заведения, стилизованного то ли под королевский дворец, то ли под готический замок, займут площадь 800 кв. м и будут располагаться на втором и третьем этажах здания.

Как уточняет телеграм-канал «Омск_путеводитель», открытие заведения планируется в ноябре.

Ранее сообщалось, что на Любинском проспекте планируется открытие ресторана сочинской франшизы «Мидийное место» с модными «морскими гадами» в меню. Пока в заведении идет ремонт. Набирать сотрудников начнут за месяц до открытия, которое запланировано в декабре.

