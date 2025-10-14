Жесткий контроль: в России предложили «заморозить» цены на заправках

Национальный автомобильный союз выдвинул предложение установить потолок розничных цен на бензин и дизельное топливо на российских АЗС. Поводом для инициативы стали зафиксированные случаи резкого повышения стоимости топлива отдельными операторами АЗС, существенно превышающие показатели инфляции.
Такие действия вызвали недовольство потребителей и привели к проведению проверок со стороны ФАС.
– В условиях, когда правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских заправках, считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС – специальный механизм контроля, – цитируют «Известия» письмо союза к ФАС.
Инициатива направлена на защиту прав водителей и обеспечение доступности топлива для населения, что актуально в условиях нестабильной экономики и роста расходов автолюбителей. Документ направлен в ФАС и ожидает рассмотрения согласно регламенту ведомства.
Ранее сообщалось, что в России бушует топливный кризис. В регионах фиксируют дефицит топлива и очереди на АЗС.