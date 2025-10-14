В Омске продают трехэтажный «личный дворец» за 23 млн рублей

Коммерческий объект имеет собственное отопление и паркинг.

Stable Diffusion

В Омске выставлено на продажу здание коммерческой недвижимости, которую продавец назвал «личным дворцом». Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

Отдельно стоящее кирпичное здание расположено на улице Маяковского в Октябрьском округе, недалеко от парка 30-летия ВЛКСМ. Общая площадь здания – 330 кв. м, примерно по 100 «квадратов» на каждый этаж.

avito.ru

Продавец также отмечает наличие газового котла и собственной парковки. «Личный дворец» владелец оценил в 23 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Омск покидает популярная сеть компьютерных клубов. На продажу выставлены все три точки сети.