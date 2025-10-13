Из Омска неожиданно уходит сеть популярных компьютерных клубов

На продажу выставлены все три точки сети.

avito.ru

В Омске продают действующую сеть популярных компьютерных клубов. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». Владельцы отмечают, что клубы сети посещают не менее 10 тыс. человек.

Судя по фотографии, опубликованной на площадке объявлений, и информации из социальных сетей, речь идет о заведениях под брендом Colizeum, работающих на Красном Пути, улицах Масленникова и 4-я Челюскинцев.

В объявлении сказано, что новый собственник получит стабильно функционирующий проект с прогнозируемым доходом и обещанным сроком возврата инвестиций до трех лет. За три точки продавец просит 25 млн рублей.

Стоит отметить, что аналогичные предложения по продаже компьютерных клубов сети этой франшизы размещены также в Барнауле и Красноярске.

Продажа обусловлена желанием текущих владельцев бизнеса направить полученные деньги на развитие другого направления деятельности, требующего значительных финансовых вложений.