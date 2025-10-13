Омички продолжают бросать новорожденных детей

При этом только одна женщина оставила младенца в безопасном для него месте.

Omskinform.ru

Лишь одна женщина воспользовалась бэби-боксом за все время их существования в Омске. Как сообщает «СуперОмск», мать оставила своего ребенка «в коробке» в 2024 году. В 2025 году таких случаев не было.

Напомним, бэби-бокс – это место для анонимного оставления детей после их рождения. Он появился в Омске в ноябре 2024 года и располагается в Городском перинатальном центре на улице Герцена.

В 2023 году в Омской области матери отказались от 16 детей. В 2024 году – от 9 детей. За 9 месяцев 2025 года – от 4 детей.

Отметим также, что за последние годы в регионе произошло несколько случаев, когда матери оставляли детей где попало и даже убивали и выбрасывали.