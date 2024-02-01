Горе-матерью оказалась 30-летняя омичка. По ее словам, девочка оказалась нежеланным ребенком, поэтому она решила избавиться от нее.

Горе-матерью оказалась 30-летняя омичка. По ее словам, девочка оказалась нежеланным ребенком, поэтому она решила избавиться от нее.

Омские следователи выяснили личность женщины, которая являлась матерью новорожденной девочки, чье тело нашли в мусорном баке на улице Малиновского 18 декабря прошлого года. Ею оказалась 30-летняя омичка.

Выяснилось, что у женщины есть еще двое детей, а этот ребенок оказался нежеланным. На протяжении девяти месяцев горе-мать скрывала свою беременность, поэтому родить она решила в домашних условиях – в ванной. После этого омичка дождалась, когда младенец, находившейся в воде, перестанет дышать. Как только новорожденная перестала подавать признаки жизни, мать положила ее в пакет и вместе с мусором выкинула в контейнер во дворе дома. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, смерть девочки наступила от асфиксии.

После случившегося женщина отвезла своих детей к родственникам в Большереченский район, а сама переехала в другую арендованную квартиру. Ранее она проживала в съемной квартире в поселке Чкаловском.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Следствие потребовало избрать омичке меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела будет контролировать прокуратура.