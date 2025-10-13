Без сознания: в МЧС рассказали о пострадавшем на пожаре омиче

Огнеборцы спасли еще четверых жильцов горевшего дома.

пресс-служба МЧС

В МЧС рассказали подробности сегодняшнего пожара на проспекте Менделеева. Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже поступило в 12:38.

– Пламя и дым быстро распространялись. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные МЧС России. Самостоятельно опасную зону до прибытия пожарных расчетов покинули 10 человек. Остальным потребовалась помощь специалистов ведомства, – сообщили в МЧС.

Женщину и двоих детей пожарные спускали по лестничным маршам, применяя специальные спасательные устройства. Еще одного мужчину эвакуировали из окна третьего этажа по трехколенной лестнице.

Кроме того, из горящей квартиры в бессознательном состоянии вынесли мужчину. Пострадавший был передан медикам.

Открытое горение сотрудники МЧС ликвидировали за полчаса. Площадь пожара составила 40 кв. м. Его причину выясняют специалисты.