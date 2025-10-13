Омск-Информ
·Происшествия

Есть пострадавший: на Менделеева в Омске вспыхнула многоэтажка

В каком состоянии находится пострадавший человек, пока неизвестно.

Сегодня в одной из пятиэтажек, расположенных в Советском округе Омска, произошел крупный пожар. Как сообщают очевидцы в соцсетях, загорелась квартира в доме № 5 на проспекте Менделеева.

– Есть один пострадавший, – отметили омичи в комментариях.

Судя по кадрам очевидцев, на месте происшествия уже работают пожарные и медики.

