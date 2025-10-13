Деревья на бульваре Архитекторов в Омске решили высаживать в снег

Озеленение улицы будет проводиться фактически зимой.

Жители Омска выражают обеспокоенность по поводу сроков высадки деревьев и кустарников на бульваре Архитекторов. Горожане недоумевают, почему работы затянулись, и спрашивают, когда наконец появятся обещанные растения.

– Бульвар Архитекторов. Когда будет выполнена посадка крупномеров, деревьев и других растений, которые указаны в проекте, который прошел госэкспертизу и был оплачен из бюджета? Сколько ждать деревья? В снег будут высаживать? – написал житель города в паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии Омска прокомментировали ситуацию. Выяснилось, что деревья будут во второй половине октября. Как отмечают власти, в холодных погодных условиях деревья лучше приживаются.

– Во второй половине октября на бульваре Архитекторов начнется высадка растений. Уже готовится и завозится посадочный материал – порядка 9 тысяч кустарников и более 500 деревьев-крупномеров. В это время приживаемость растений более высокая, что особо важно для деревьев и кустарников с открытой корневой системой, – отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что бульвар Архитекторов торжественно открыли еще 31 июля, подрядчик до сих пор доделывает объект и устраняет замечания.