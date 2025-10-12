Бульвар Архитекторов в Омске до сих пор ремонтируют

Подрядчик доделывает объект и устраняет замечания.

omskinform.ru

31 июля в Омске торжественно открыли реконструированный бульвар Архитекторов на Левобережье. Но объект до принят администрацией города только на минувшей неделе. Работы еще достаточно.

Об этом сообщает NGS55.RU со ссылкой на департамент городского хозяйства.

– Межведомственная комиссия ежедневно работает на объекте. Были выявлены дефекты, которые подрядчик устраняет по двум направлениям: соответствие проектной документации и нарушенного благоустройства, – уточнили в мэрии.

Реконструкция бульвара Архитекторов началась в сентябре 2023 года, должна была завершиться к концу 2024 года, однако сроки не единожды переносили. Стоимость работ выросла с 1,8 до 2,2 млрд рублей.