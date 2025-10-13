На центральной улице Омска внезапно загорелась фура

По предварительной информации, никто не пострадал.

Сегодня, 13 октября, в районе «Рыбного рынка» на улице 10 лет Октября внезапно загорелась фура. Как сообщают очевидцы, полуприцеп большегруза вспыхнул прямо на дороге, а дым от пожара был виден на многие километры.

Горящую конструкцию отогнали в безопасное место и вызвали пожарных. По предварительной информации, пострадавших нет.

