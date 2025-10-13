Омск-Информ
·Авто

На окраине Омска построили огромный гараж-стоянку

Площадь паркинга составляет почти 2160 квадратных метров.

Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска сообщает о вводе в эксплуатацию крупного гаража-стоянки на улице Волгоградской, 32/3.

Новый объект имеет переменную этажность – от одного до двух уровней площадью 2159,7 квадратных метров. Наружная отделка выполнена в стильном серебристом цвете.

Строительство комплекса осуществлено силами омской строительной компании ООО «Волгоградская».

Ранее сообщалось, что в Омске построят семиэтажный паркинг на полтысячи мест.

