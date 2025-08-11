Строительство завершится к концу 2027 года.
Компания «Брусника», известная своими проектами жилой недвижимости в регионах Сибири и Урала, анонсировала строительство современного семиэтажного паркинга в Омске. Новый объект станет частью масштабного проекта комплексной застройки жилого комплекса «Кварталы Драверта».
Согласно проекту, парковка сможет вместить 495 автомобилей. Владельцы машин получат возможность приобрести место независимо от места проживания. Паркинг будет оснащен системами пожаротушения и видеонаблюдения. Дизайн фасада будет дополнен ламелями, блокирующими свет фар.
Для удобства автовладельцев въезд в паркинг организован по современной двухполосной рампе с автоматическими воротами. Первый этаж паркинга отведен под объекты коммерческой инфраструктуры. Там разместятся магазины, кафе и сервисные предприятия.
Новый паркинг является очередным этапом реализации программы развития транспортной инфраструктуры в новом жилмассиве «Кварталы Драверта», реализуемой по инициативе губернатора Омской области Виталия Хоценко. Завершение строительства запланировано на конец 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Брусника» намерена запатентовать изображение известной в Омске вывески «Радость».