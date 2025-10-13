Под Омском простятся с бойцом СВО, служившим в морской пехоте

Павел Калинчук погиб весной этого года.

Ключевское сельское поселение Омского района

Администрация Ключевского сельского поселения Омского района сообщила о гибели местного жителя Павла Калинчука в зоне специальной военной операции. С ним простятся завтра, 14 октября.

Гвардии рядовой Калинчук служил в составе отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Он погиб 23 марта этого года при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения СВО.

Другие подробности жизни Павла Николаевича не приводятся. Прощание с ним пройдет в сельском Доме культуры с 10:30 до 11:30.

Ранее сообщалось, что в Омске простились с росгвардейцем, попавшим под удар дрона.