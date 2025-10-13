Бросился на помощь: в Омске простились с росгвардейцем, попавшим под удар дрона

Сотрудник Росгвардии погиб 3 октября во время обстрела Горловки.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Вчера, 12 октября, в Омске состоялась церемония прощания с лейтенантом полиции Павлом Василенковым, сотрудником вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике. 27-летний росгвардеец героически погиб при исполнении служебного долга, оказывая помощь мирным жителям под обстрелом в Горловке.

Жизнь Павла оборвалась 3 октября этого года, когда Горловка подверглась атаке со стороны ВСУ с применением беспилотников. В результате ударов были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, несколько мирных жителей получили ранения.

– Услышав крики о помощи, невзирая на опасность повторных прилетов, он не остался равнодушным и немедленно выдвинулся для оказания помощи пострадавшим. В этот момент рядом с ним разорвались снаряды вражеских беспилотников, – говорится в сообщении Росгвардии.

От множественных осколочных ранений Павел Василенков скончался на месте.

За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении служебного долга лейтенант полиции Павел Василенков посмертно удостоен ордена Мужества.

